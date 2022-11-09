Финский порт выступил за возобновление грузоперевозок с РФ, чтобы избежать мирового голода

Глава финского порта Наски раскритиковал прекращение грузоперевозк из России

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Turkey's Ministry of National Defence/ABACAPRESS.COM/Reuters

Директор финского портового оператора HaminaKotka Киммо Наски заявил, что решение государственного железнодорожного оператора VR запретить грузоперевозки на российском направлении идет во вред глобальной продовольственной безопасности, сообщает РИА Новости, ссылаясь на телерадиовещательную корпорацию YLE.

Наски рассказал, что находящийся под его руководством порт является основной точкой транзита российских удобрений на мировые рынки. Их доля в перевалке грузов порта около трех миллионов тонн в год.

«Транзит удобрений не должен быть остановлен, потому что речь идет о мировой продовольственной безопасности», — сообщил директор порта.

Он добавил, что для государственных ж/д компаний «моральный долг» состоит в приложении всевозможных усилий, чтобы удобрения и зерно достигли всего мира.

На конец сентября железнодорожный оператор из Финляндии VR Group прекратил порядка 65% железнодорожных грузоперевозок с Россией.

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