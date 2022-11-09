В Зеленый день клиенты Сбера получат максимально выгодные условия по СберКарте

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Пресс-служба Сбера

В Зеленый день Сбер делает миллионам клиентов выгодные предложения по Дебетовым и Кредитным СберКартам. С 10 по 12 ноября, владельцы таких карт будут получать повышенный кешбэк бонусами в размере 10% — за покупки на сайтах и в мобильных приложениях у партнеров Сбера.

Обладатели подписки СберПрайм+, а также клиенты СберПремьер, СберПервый или Sber Private Banking получат по своим Дебетовым и Кредитным СберКартам повышенные начисления в размере 15% - также за покупки на сайтах и в мобильных приложениях у партнеров экосистемы.

«Наши клиенты хорошо знакомы с Дебетовой СберКартой — многие пользуются ею больше двух лет, оценили ее выгоду и знают, что условия по ней подстраиваются под их поведение и траты. В этом году мы решили улучшить условия по СберКарте, предлагая повышенный кешбэк бонусами для новых и текущих клиентов. А наша Кредитная СберКарта уже является самой выгодной в стране по версии Frank RG, ее условия очень просты и предельно прозрачны, но в честь Дня рождения Сбера мы предлагаем улучшенные условия на новые карты – рекордно низкую ставку 9,8% на все», — отметил директор дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка Игорь Ковалев.

Клиенты, оформившие свои первые Дебетовые и Кредитные СберКарты с 10 по 12 ноября, будут получать повышенный кешбэк бонусами до 31 декабря в размере 10%, а подписчики СберПрайм+, клиенты СберПремьер, СберПервого и Sber Private Banking - 15%.

Также повышенные бонусы можно будет получить за покупки в СберМаркете, СберМегаМаркете, Самокате, ЕАПТЕКЕ, СберМобайле, Ситидрайве, СберДиске, Okko, Кухне на районе.

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