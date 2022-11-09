В Минтруде предложили уменьшить квоты для трудовых мигрантов до 78 тыс. в 2022 году

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Минтруд России собирается уменьшить число квот для работников из-за рубежа со 100 тыс. до 70 тыс. в 2022 году, учитывая рекомендации со стороны регионов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение пресс-службы ведомства.

«Проектом приказа предлагается перераспределение квот для привлечения иностранных работников между регионами в рамках установленного резерва в 2022 году. С учетом поступивших предложений от субъектов, квоты сокращены по всем регионам с 100 989 до 78 851 разрешений на работу», — отметили в ведомстве.

Пресс-служба указала, что миграционные потоки и рабочая деятельность иностранных граждан находятся под надзором МВД РФ. Минтруд же лишь распределяет потребности на привлечение работников, которые работают в России на основании визы. При этом для определения разрешенного числа визовых трудовых мигрантов каждый год в стране устанавливается квота.

В сообщении добавили, что часть квоты распределяется между регионами России. Остальные же иностранные работники находятся в резерве для дальнейшего перераспределения, если такая потребность появится.

В ноябре прошлого года председатель думского комитета по делам СНГ и евразийской интеграции Леонид Калашников раскритиковал инициативу правительства упростить правила осуществления трудовой деятельности иностранцев на территории РФ. Он заявил, что законопроект оставляет множество вопросов, учитывая текущую ситуацию в стране с мигрантами.

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