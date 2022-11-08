Госдума одобрила закон об обязанности ФНС уведомлять банки о снятии умерших граждан с учета

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому банки должны будут узнавать от Федеральной налоговой службы (ФНС) сведения о смерти клиентов. ФНС должна будет уведомлять кредитные организации об этом в электронной форме, сообщается на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

«Кредитная организация обязана на основании полученных от налогового органа сведений о снятии физического лица с учета в налоговых органах в связи со смертью прекратить исполнение распоряжений о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета, вклада (депозита) клиента», — уточняется в пояснительной записке к законопроекту.

При этом речь идет о банках, которые сообщили информацию о счетах (вкладах) таких физических лиц налоговым органам. Инициаторами законопроекта выступили глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

По их словам, новый законопроект позволит снизить риск противоправных действий со средствами умерших клиентов за счет сокращения срока получения банками сведений об их смерти. Кроме того, банки получат полномочия по своевременной приостановке операций по счетам таких клиентов.

3 августа правительство России поддержало проект закона, согласно которому налоговые органы будут обязаны сообщать банкам о снятии с учета физических лиц в связи с их смертью. До недавнего времени эта информация относилась к налоговой тайне, как и вообще все сведения о налогоплательщиках.