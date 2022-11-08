Финансист Глазков поделился советами по безопасному оформлению ипотеки

При оформлении ипотеки необходимо обезопасить себя от различных рисков и обращать внимание на все возможные тонкости. Об этом в беседе с RT заявил финансовый эксперт Максим Глазков.

«Из-за санкционных рисков и падения реальных доходов стоимость недвижимости может еще долго постепенно снижаться. Поэтому есть вероятность, что вложения в квартиру не принесут прибыли в течение года», — отметил Глазков.

По его словам, еще одна проблема заключается в росте рисков при вложениях в новостройку. Речь идет о том, что застройщиков освободили от штрафов за срыв сроков сдачи объекта до конца года. То есть покупатели остались без рычагов давления на тех, кто недобросовестно исполняет свои обязанности.

Он добавил, что, оформляя ипотеку, лучше всего посчитать возможные дополнительные расходы. Также стоит изучить документы, которые подтверждают владение квартирой из-за участившихся случаев мошенничества. Если же приобретается новое жилье, то важно проверить самого застройщика. Например, можно изучить сайты ФССП, арбитражного суда, чтобы исключить риск сделки с недобросовестным застройщиком.

7 ноября эксперты агентства недвижимости «Этажи» заявили, что проблема с кредитной историей становится причиной отказа в выдаче ипотеки в России почти в половине случаев.