Россияне увеличили число просрочек по автокредитам более чем на 18% в сентябре

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В сентябре 2022 года российские заемщики увеличили число просрочек по автокредитам на 18,7% по сравнению с показателями августа. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные «Скоринг Бюро» (ранее «Эквифакс»).

Количество автокредитных договоров, вышедших на просрочку в сентябре, увеличилось на 18,7% по сравнению с августом (36,9 тыс.). Это максимальный прирост числа проблемных контрактов на ранней стадии с февраля 2022 года. Объем просрочки до 30 дней в этом сегменте вырос на 12,9%, достигнув 569,1 млн рублей.

По данным аналитиков, за аналогичный период число просроченных контрактов на покупку товаров в кредит (POS) выросло на 94,9 тыс. (+21,5%). У такого вида ссуд задолженность за сентябрь составила 332,4 млн рублей. При этом ранняя просрочка поднялась на 66,5%, что стало максимумом с мая 2022 года, когда она резко поднялась на 167,3%.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что рост просрочек в сентябре произошел на фоне неопределенности на рынке, а также из-за снижения реальных доходов населения. Это провоцирует всплеск неплатежей по обязательствам.

В конце июня НБКИ посчитали, что доля выплат по потребкредитам, просроченных на 90 и более дней, в мае этого года выросла на 2 процентных пункта (п.п.) по сравнению с апрелем, до 26,4%. То есть платежи по более чем четверти всех потребительских ссуд оказались просрочены на три месяца и более. По кредитным картам данный показатель увеличился на 0,6 п.п., до 8,5%. По автокредитам – также на 0,6 п.п., до 6,8%. По ипотеке – на 0,1 п.п., до 1,3%.

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