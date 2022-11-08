Предложение жилья в новостройках Москвы выросло более чем на 30%

За год объем предложения квартир и апартаментов вырос в границах старой Москвы на 30–50%. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка.

«Объем предложения на рынке первичной недвижимости в старых границах Москвы по итогам октября составил 47 тыс. квартир и апартаментов, что на 34,3% больше год к году», — отметила председатель совета директоров «Бест-новострой» Ирина Доброхотова. При этом подобную тенденцию заметили и другие участники рынка.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что сейчас рост предложения сменил сложившуюся с середины 2020 года тенденцию, когда был дефицит квартир, а спрос только рос на фоне запуска льготной ипотеки. Сейчас, когда предложения стало очень много, застройщики вынуждены снижать цены и у них падает норма прибыли. Из-за этого сложившаяся ситуация стала выгоднее для покупателей, которые могут расширить свой выбор.

Аналитики посчитали, что затоваривание рынка и рост конкуренции приведут лишь к еще большим дополнительным скидкам со стороны застройщиков. Из-за этого девелоперы срочно переделывают ранее заключенные с банками условия финансирования, подготавливаясь к более длительному циклу продаж.

20 октября президент ассоциации «Национальное объединение строителей» (Нострой) Антон Глушков заявил, что спрос на оформление ипотеки в новостройках в российских регионах в октябре снизился на 70% относительно октября 2021 года.