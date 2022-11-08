ФАС может поднять тарифы на дальние перевозки железорудного сырья на 50%

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может увеличить тарифы на дальнюю перевозку железорудного сырья (ЖРС) на экспорт через погранпереходы на 50%. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на проект приказа об индексации железнодорожных тарифов.

Железнодорожные тарифы на экспортную перевозку руд и железорудного концентрата на дальние расстояния могут вырасти на 50%. Документ предусматривает рост коэффициента на перевозку руд и железорудных концентратов на экспорт в направлении пограничных станций на расстояние свыше 5 тыс. км с нынешних 0,865 до 1,3.

По словам директора по развитию бизнеса и консалтинговой практики Metals & Mining Intelligence Ильи Коломейца, рынок поставок ЖРС в России занимал серьезную долю от внутреннего потребления (более 20%), при этом европейский рынок традиционно был крупнейшим среди всех для сбыта. Однако в этом году из-за санкций поставки упали в среднем на 20%, а по предварительным оценкам по итогам 2022 года сокращение экспорта ЖРС может составить 40%.

Эксперт добавил, что рост тарифов приведет лишь к сокращению рынка и уменьшению поставок. Поэтому для более гибкого подхода можно было бы рассмотреть установление «тарифного предела» в виде процента от цены продукции на конечной станции.

В середине октября «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо ассоциации первому вице-премьеру Андрею Белоусову писал, что «Русская сталь» (объединяет крупнейшие металлургические предприятия РФ) выступила против планируемого роста железнодорожных тарифов на 2023 год, предложенного РЖД.

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