Эксперт Иванов считает, что люди перестанут совершать спонтанные покупки через 20 лет

Люди начнут получать удовольствие от нематериальных вещей и уйдут от спонтанных неосознанных покупок через 20 лет. Таким мнение поделился эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы EcoNet Михаил Иванов в кулуарах «Национальной технологической революции 20.35», передает РИА Новости.

Как рассказал Иванов, тренд на осознанное потребление становится все более популярным в мире. Речь идет об удовлетворении своих потребностей более экологичным путем и получении удовольствия от нематериальных вещей.

«Осознанное потребление способно остановить инфляцию образа жизни в ближайшие 20 лет, ведь этот тренд распространен среди молодых людей», — сказал Иванов.

По его словам, далеким от экологичного образа жизни люди считают, что осознанное потребление связано с жесткой экономией и ограничениями, однако это касается лишь отказа от спонтанных эмоциональных покупок.

Инфляция образа жизни, как пояснил эксперт, предполагает соразмерный с ростом доходов рост расходов, что чаще всего свойственно людям от 20 до 40 лет, стремящихся к определенному уровню жизни.

Он отметил, что в России феномен lifestyle inflation, то есть инфляция образа жизни, наиболее распространен среди молодых специалистов в крупных городах, особенно в Москве и Санкт-Петербурге.

К основным признакам возникновения инфляции образа жизни эксперт относит перепотребление и шопоголизм. Он подчеркнул, что это влияет не только на личный доход, но и на окружающую среду, а также появление большого количества отходов производства и потребления.

Ранее директор по продукту подписки «Пакет» от Х5 Андрей Кузеев рассказал «Газете.Ru», что прийти к разумному потреблению можно не покупая еду с излишком, заменив одноразовые вещи на многоразовые, а также не злоупотребляя покупками ненужной одежды.