Bloomberg: ЕС предложит закономерный механизм предоставления финансовой помощи Украине

Европейская комиссия (ЕК) запланировала предложить новый более закономерный механизм предоставления финансовой помощи Украине. Речь идет о 18 млрд евро, пишет Bloomberg.

Отмечается, что он рассчитан на 2023 год и предоставляет гибкость корректировки в соответствии с меняющими нуждами по финансированию.

«План также поможет подготовить почву для усилий по реконструкции», — сказано в материале.

Решение было связано с жалобами Вашингтона и Киева на задержки помощи Украине со стороны ЕС.

Ранее в США оценили перспективы Киева в случае победы на выборах республиканцев.