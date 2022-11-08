Bloomberg: ЕС предложит закономерный механизм предоставления финансовой помощи Украине

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Европейская комиссия (ЕК) запланировала предложить новый более закономерный механизм предоставления финансовой помощи Украине. Речь идет о 18 млрд евро, пишет Bloomberg.

Отмечается, что он рассчитан на 2023 год и предоставляет гибкость корректировки в соответствии с меняющими нуждами по финансированию.

«План также поможет подготовить почву для усилий по реконструкции», — сказано в материале.

Решение было связано с жалобами Вашингтона и Киева на задержки помощи Украине со стороны ЕС.

Ранее в США оценили перспективы Киева в случае победы на выборах республиканцев.

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