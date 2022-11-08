Юрлицо Sony Pictures в России сменило название на «Контент-клуб»

«Ведомости»: Sony Pictures в РФ после смены названия будет инвестировать в российское кино

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Юридическое лицо компании Sony Pictures в России «Сони пикчерс продакшнс энд релизинг» 7 октября сменило название на «Контент-клуб». Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на базу «СПАРК-Интерфакс».

Пост гендиректора компании сохранил Антон Сиренко, ее владельцем также осталась зарегистрированная в США в штате Делавэр SPPR Holdings Russia, пишет газета.

Как рассказал газета Сиренко, компания сменила название в связи с тем, что SPPR Holdings Russia перешла под контроль российского топ-менеджмента.

По словам гендиректора компании, ее совладельцами являются он и его партнер, которого Сиренко не назвал.

Топ-менеджер также отметил, что сделка была денежной, при этом он отказался раскрывать ее стоимость.

По информации «Ведомостей», «Контент-клуб» планирует заниматься кинодистрибуторской деятельностью и инвестировать в отечественное кинопроизводство.

Антон Сиренко также рассказал, что компания планирует инвестировать в российское кинопроизводство собственные средства, однако дистрибуция новинок кинопроката пока не обсуждается.

Он подчеркнул, что по условиям сделки к «Контент-клубу» перешли пассивы и активы СППР, в том числе действующие лицензионные контракты на ранее вышедшие в России проекты студии.

В марте 2022 года студия Universal Pictures, медиаконгломерат Walt Disney, объединяющий студии Lucasfilm, MARVEL, Pixar, Maker Studios, студии Sony Pictures и Paramount отказались работать с российскими прокатчиками на фоне событий на Украине.

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