«Ъ»: участники российского рынка опасаются полного запрета дронов

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Institute of Electrical and Electronics Engineers

Российский рынок коммерческих беспилотников оказался под угрозой, пишет издание «Коммерсантъ».

В трех регионах Российский Федерации запретили полеты дронов из-за указа президента о введении режима готовности.

Участники рынка считают, что в ближайшее время к ним присоединится и Подмосковье. Это может спровоцировать «веерные запреты» по всей стране, полагают участники рынка. Они добавили, что тогда потери в этой сфере достигнут 10 млрд руб. в год.

Производители и операторы дронов считают меру неэффективной. Вместо этого они предложили цифровое слежение за воздушным пространством, а запретить полеты только над критической инфраструктурой.

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