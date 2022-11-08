Telegraph: Лондон близок к договоренности с Вашингтоном о поставках СПГ

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Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

Великобритания с США находятся на последнем этапе согласования сделки о поставках крупных партий сжиженного природного газа (СПГ) на будущий год. Telegraph пишет, что новый британский премьер Риши Сунак объявит об этом уже в ближайшие дни.

Это «партнерство в сфере энергетической безопасности» предусматривает продажу Великобритании до 10 млрд куб. м природного газа в сжиженной форме. Точные объемы поставок, пишет издание, по-прежнему обсуждаются, но итоговая цифра может быть так и не оглашена публично.

Переговоры Британии с Катаром и Норвегией также уже длятся несколько месяцев по этому вопросу.

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