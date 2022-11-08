Россиянам рассказали, кто не может докупить пенсионные баллы

Доцент РЭУ Иванова-Швец: докупить пенсионные баллы после выплаты пенсии нельзя

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Доцент кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила, что россиянам нужно соблюдать несколько условий для получения пенсии. Ее цитирует РИА Новости.

По словам эксперта, если пенсия уже начислена, или гражданин добился ее максимального значения, то докупить «сверху» уже ничего нельзя.

Она обратила внимание, что пенсионные выплаты по старости положены при достижении пенсионного возраста, определенном трудовом стаже и необходимом количестве пенсионных коэффициентов. Если не хватает стажа или коэффициента, то россияне могут «доработать» до нужных показателей или через пять лет получить социальную пенсию.

Эксперт отметила, что пенсионные баллы и стаж также можно докупить. В этом случае следует лично подать заявление в Пенсионный фонд России (ПФР). Граждане могут приобрести не более половины страхового стажа, добавила Иванова-Швец.

Ранее аудитор Счетной палаты РФ Сергей Штогрин заявлял, что значительное наращивание базы исчисления страховых взносов с 2023 года приведет к уменьшению количества пенсионных прав у части россиян

До этого доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева рассказала, что размер пенсии зависит от накопленных баллов, однако их можно получить, даже не работая.

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