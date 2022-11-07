Bloomberg: власти США тайно просят банки вести дела с российскими компаниями

Правительство Соединенных Штатов тайно просило банки страны поддерживать связи с Россией, несмотря на позицию конгресса по этому вопросу. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление генерального директора JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймона в ходе слушаний в конгрессе.

Во время семичасовых слушаний в парламенте 21 сентября представитель демократической партии Брэд Шерман настаивал на том, чтобы Даймон разорвал отношения с российскими компаниями, в том числе с «Газпром». По его словам, банки, в том числе JPMorgan Chase & Co., использовали лазейки в санкциях, чтобы продолжать вести бизнес в России.

«Мы следуем указаниям американского правительства и делаем так, как они попросили», — парировал Даймон.

По данным источников агентства, министерство финансов США и другие органы призывали крупные банки, в том числе JPMorgan и Citigroup, продолжать сотрудничество с определенными российскими компаниями, чтобы смягчить последствия санкций. Отмечается, что некоторые члены конгресса в то же время выступают за ужесточение ограничений, а администрация президента пытается избежать «глобальной экономической катастрофы».

The Wall Street Journal со ссылкой на корпоративные документы писал, что денежные средства фонда Bridgewaters, в активы которого инвестировал российский миллиардер Алишер Усманов, использовались для вложений в стартап Quanergy Systems Inc., базирующийся в Кремниевой долине США.