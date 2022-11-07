ЦБ усложнит страхование банковских карт и бытовой техники

Банк России (ЦБ) намерен ужесточить продажу двух распространенных видов имущественного страхования — банковских карт (от мошеннических списаний), а также бытовой и электронной техники. Действующие полисы не учитывают некоторые риски, которые регулятор намерен включить в новые требования, сообщается в проекте указания ЦБ.

«Банк России планирует установить перечень рисков, обязательных для включения в страховой полис. Так, страховка банковских карт должна защищать от списания средств без согласия клиента, а страхование бытовой техники и электроники должно покрывать риски утраты (гибели), кражи или повреждения имущества <....> Убытки должны будут возмещаться в течение 30 дней», — говорится в заявлении.

В настоящее время у страхования банковских карт и различных видов техники низкий уровень выплат при высокой доле отказов в компенсации. Действующие полисы, по сути, дублируют выплаты, которые положены по закону.

«Сейчас у этих видов страхования низкий уровень выплат при высокой доле отказов в компенсации. Часто в такие страховки включается защита от рисков, при реализации которых клиенту уже и так положена выплата компенсации», — объяснили в Центробанке.

7 ноября газета «Коммерсантъ» сообщила, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) может ввести для операторов персональных данных страхование рисков утечек информации. В ближайшие годы спрос на страхование киберрисков в России может вырасти до 8-10 млрд рублей.