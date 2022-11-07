IfW: грузооборот российских портов резко снизился в 2022 году

Грузооборот ряда крупнейших российских портов существенно снизился в текущем году. Грузооборот порта Санкт-Петербурга в октябре составил менее 10% от уровня аналогичного периода 2021 года, а соответствующий показатель Новороссийска снизился примерно на 50%, свидетельствуют статистические данные германского Института мировой экономики (IfW).

«Санкт-Петербург, бывший крупнейшим контейнерным портом России и важным центром торговли с Европой, впервые достиг в октябре менее 10 процентов от объемов предыдущего года. Крупнейший порт на Черном море, Новороссийск, также реализовал лишь 50 процентов товарооборота предыдущего года», — говорится в материале.

Порт Владивостока также столкнулся со снижением трафика поступающих грузов. По этой причине компенсировать спад торговых отношений с Европой будет трудно на восточном направлении. На снижение показателей грузооборотов крупнейших российских портов во многом повлияло действие международных санкций, введенных западными странами против Москвы, указал глава Kiel Trade Indicator Винсент Штамер.

«Поскольку китайского экспорта в настоящее время недостаточно, чтобы компенсировать падение товарооборота России с ЕС, усилия России по замещению сокращающегося импорта из Европы оказываются все более трудными. Санкции, введенные западным альянсом, очевидно, сильно бьют по российской экономике и заметно ограничивают возможности потребления населения», — заключил Штамер.

7 ноября газета «Ведомости» со ссылкой на заявление представителя транспортно-логистической компании Novelco сообщила, что россияне, которые заказывают товары на Новый год в китайских интернет-магазинах, могут не получить свои покупки в срок. Это может быть обусловлено логистическими трудностями.