ЦБ счел необходимой проработку допуска зарубежных цифровых финактивов на российский рынок

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Кирилл Каллиников/РИА \«Новости\»

В настоящее время порядок введения иностранных цифровых финансовых активов (ЦФА) в оборот на российском рынке не регламентирован детально. Эту ситуацию необходимо исправить и проработать данный вопрос, говорится в докладе «Развитие рынка цифровых активов в Российской Федерации» Центробанка (ЦБ).

«Для развития рынка ЦФА и УЦП (утилитарных цифровых прав — «Газета.Ru»), появления на нем инновационных продуктов и сервисов необходимо продолжать развитие регулирования по данному направлению», — говорится в документе.

Совместно с участниками российского финансового рынка ЦБ намерен проработать ряд аспектов. К их числу относятся: порядок учета иностранных ЦФА в информационной системе; требования к качеству иностранных ЦФА, включая кредитное качество и уровень ликвидности; требования к информационной безопасности при совершении операций с иностранными ЦФА и квалификацию иностранных цифровых инструментов в качестве ЦФА.

При этом критерии в отношении зарубежных ЦФА регулятор намерен устанавливать самостоятельно. В то же время иностранные цифровые финактивы должны соответствовать российским стандартам информационной безопасности, заключили аналитики ЦБ.

6 ноября главы Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин заявил о рисках внедрения цифрового рубля в российскую экономику. Переток денежных средств с банковских счетов в цифровые рубли может привести к структурному дефициту ликвидности банковского сектора. У финансовых организаций сократится база, которую они могут направлять на кредитование.

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