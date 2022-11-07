Россияне могут не дождаться товаров из Китая к Новому году из-за проблем с доставкой

Россияне, которые заказывают товары на Новый год в китайских интернет-магазинах, могут не получить свои покупки в срок из-за проблем с доставкой. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на заявление представителя транспортно-логистической компании Novelco и подтвержденную информацию от других источников.

По данным представителя Novelco, сроки доставки товаров из Китая выросли в среднем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом основные проблемы заключаются в том, что портовые терминалы загружены на 100%, а скорость вывоза контейнеров находится на низком уровне. При этом загруженные суда стоят в портах Дальнего Востока уже почти месяц.

В РЖД заявили, что сейчас загрузка поднялась на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из-за этого возник дисбаланс с прибытием платформ с экспортными контейнерами. Поэтому для роста пропускной способности задействованы полувагоны.

Источник издания отметил, что сроки доставки растут также из-за того, что в Шанхае и Шэньчжэне введен карантин из-за новой вспышки коронавируса. При этом в четвертом квартале традиционно наблюдается рост поставок из Китая, так как растет число заказов к новому году. Однако ситуация стала осложняться с приходом пандемии коронавируса. Проблемы выросли и в этом году, так как объемы закупок перераспределились в сторону азиатского рынка и Китая. Кроме того, руководитель отдела закупок Stalogistic Александра Иванова связывает увеличение времени ожидания отправки посылок по железной дороге также и с тем, что сейчас «приоритет отдается отгрузке угля и леса».

5 ноября генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина заявила, что российские товары стали более востребованными на рынке Китая в 2022 году. По итогам первых 11 месяцев поставки в азиатскую страну охватили почти 1,5 тыс. категорий несырьевого неэнергетического экспорта.