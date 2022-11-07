Bloomberg сравнил скупку золота центробанками разных стран с подготовкой к зомби-апокалипсису

Центробанки разных стран закупили рекордные объемы золота и продолжают наращивать запасы драгметаллов, как будто бы готовятся к зомби-апокалипсису. Об этом пишет корреспондент агентства Bloomberg Дэвид Фиклинг.

В публикации отметили, что при подготовке к зомби-апокалипсису необходимо обустроить свой бункер, оснастив его консервами и огнестрельным оружием. При этом необходимо иметь большой запас слитков, чтобы дальше покупать оружие и найти выход в смертельной схватке. Тоже самое происходит и с мировыми центробанками, которые покупают рекордные объемы золота.

По данным агентства, все покупатели золота являются странами, у которых наблюдаются большие проблемы в экономике. Турция, чья лира упала на 52% за год, увеличила свои запасы золота на 95,5 тонны в третьем квартале 2022 года. Египет купил 44,8 тонны, а его валюта ослабла на 20%. Покупка Индией 40,5 тонн сопровождалась ослаблением рупии на 8,7%.

В статье указали, что у слитков есть важное преимущество, которое отличает его от облигаций, то есть оно не связывает отношениями с ненадежным контрагентом. На этом фоне золото выглядит привлекательной альтернативой.

В начале ноября в данных World Gold Council сообщалось, что в третьем квартале 2022 года мировые центральные банки смогли купить рекордные 399,3 тонны золота, что на 115% больше показателей, чем во втором квартале 2022 года.