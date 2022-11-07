Инвестор Аль-Кетби подтвердил покупку доли Сбера в хорватской Fortenova Group

Инвестор из ОАЭ Сейф Аль-Кетби, который приобрел долю Сбера в хорватском производителе продуктов питания Fortenova Group, которая составляла 43%, подтвердил факт совершения сделки. Об этом он заявил в интервью Jutarnji list.

«Я не люблю вести свой бизнес и юридические дела через СМИ. Да, я провел сделку со Сбербанком. Я уверен, что мы сможем ее зарегистрировать», — отметил Аль-Кетби.

По его словам, он сам и его компания не находятся под санкциями Запада. Поэтому все необходимые нормы законодательства и правила Евросоюза (ЕС) будут соблюдены.

Он добавил, что не будет комментировать какие-либо еще слухи, которые будут касаться сделки, но при этом не имеют под собой никакой основы.

4 ноября биржевой аналитик, инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов, комментируя заявление Сбера о продаже своей доли в хорватской Fortenova Group инвестору из ОАЭ Саифу Алькетби заявил, что Сбер в целом концентрируется на внутреннем рынке, где он понимает ситуацию, может контролировать риски и получить большую маржинальность.

Ранее в этот день директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков объяснил причину продажи Сбером доли в хорватском ретейлере Fortenova Group тем, что это был непрофильный актив для банка.