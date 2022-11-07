Минцифры может ввести киберстрахование для операторов персональных данных

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Минцифры может ввести для операторов персональных данных страхование рисков утечек персональных данных, рассматривая введение механизма возмещения вреда субъектам персональных данных вследствие утечек. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на сообщение ведомства.

В Минцифры заявили, что рассматривают варианты механизма возмещения вреда субъектам персональных данных вследствие утечек, к которым «относится страхование операторов данных от указанных рисков». Речь идет о предложенных министерством поправках к КоАП, по которым компания может быть оштрафована на 1% от годового оборота.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что спрос на страхование киберрисков в России последние несколько лет неуклонно растет. При этом в ближайшие три-пять лет он может вырасти до 8–10 млрд руб. Кроме того, на фоне постоянных кибератак в этом году спрос на такие услуги будет расти в дальнейшем еще сильнее. Однако некоторые участники рынка указали, что тренд активно развивается за рубежом, но пока неизвестно, как эта тенденция будет развиваться в России. В частности, речь идет о непредсказуемости угроз и как реализовать услугу по страхованию.

Аналитики посчитали, что в 2022 году глобальный рынок киберстрахования должен достичь $14 млрд, а уже к 2025 году — $20 млрд.

В середине мая министерство обороны Великобритании опубликовало новую стратегию обеспечения устойчивости к киберугрозам. В стратегии сказано, что к 2026 году критически важные функции обороны должны быть «значительно усилены для защиты от киберугроз, а не позже 2030 года все оборонные организации должны быть устойчивы ко всем известным методам кибератак».

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