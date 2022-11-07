Минцифры может ввести киберстрахование для операторов персональных данных

Минцифры может ввести для операторов персональных данных страхование рисков утечек персональных данных, рассматривая введение механизма возмещения вреда субъектам персональных данных вследствие утечек. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на сообщение ведомства.

В Минцифры заявили, что рассматривают варианты механизма возмещения вреда субъектам персональных данных вследствие утечек, к которым «относится страхование операторов данных от указанных рисков». Речь идет о предложенных министерством поправках к КоАП, по которым компания может быть оштрафована на 1% от годового оборота.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что спрос на страхование киберрисков в России последние несколько лет неуклонно растет. При этом в ближайшие три-пять лет он может вырасти до 8–10 млрд руб. Кроме того, на фоне постоянных кибератак в этом году спрос на такие услуги будет расти в дальнейшем еще сильнее. Однако некоторые участники рынка указали, что тренд активно развивается за рубежом, но пока неизвестно, как эта тенденция будет развиваться в России. В частности, речь идет о непредсказуемости угроз и как реализовать услугу по страхованию.

Аналитики посчитали, что в 2022 году глобальный рынок киберстрахования должен достичь $14 млрд, а уже к 2025 году — $20 млрд.

В середине мая министерство обороны Великобритании опубликовало новую стратегию обеспечения устойчивости к киберугрозам. В стратегии сказано, что к 2026 году критически важные функции обороны должны быть «значительно усилены для защиты от киберугроз, а не позже 2030 года все оборонные организации должны быть устойчивы ко всем известным методам кибератак».