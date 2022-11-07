Британский ретейлер Marks & Spencer может закрыть магазины в России до конца года

Магазины британского ретейлера Marks & Spencer могут быть закрыты в России до конца года. Об этом РИА Новости заявили сотрудники компании.

«Магазины будут закрыты до Нового года точно, конкретную дату мы не знаем, но не позже», — поделился один из сотрудников сети в Москве. При этом в других магазинах также подтвердили эту информацию, заявив о том, что сейчас распродаются остатки товара.

В публикации отметили, что сейчас на официальном российском сайте размещено объявление, где говорится о закрытии интернет-магазина 30 сентября.

В конце мая ретейлер захотел покинуть российский рынок. А до этого объявил о приостановке поставок товаров в Россию.

В начале ноября шведский ретейлер одежды H&M сообщил, что к концу года полностью закроет свои магазины в России. По информации ретейлера, уже половина магазинов в РФ закрыта, другие еще работают для реализации остатков со складов. В компании заявили, что сворачивание сети идет постепенно, по плану.