Китайская корпорация CNNC заключила соглашения с «Росатомом» и другими компаниями на $572 млн

Китайская атомная корпорация CNNC заключила на V Китайской международной выставке импортных товаров (CIIE) в Шанхае восемь соглашений с «Росатомом» и другими компаниями на $572 млн, передает ТАСС.

Представители китайской корпорации подписали соглашения с одним из крупнейших производителей урана — канадской Cameco, канадским разработчиком ядерных реакторов Candu Energy, французским производителем оборудования для атомных электростанций Framatome, национальной казахской атомной компанией «Казатомпром» и американской ядерно-энергетической компанией Westinghouse Electric.

В 2018 года Россия и Китай подписали межправительственный протокол о сотрудничестве в сооружении энергоблоков АЭС «Сюйдапу». Самым крупным объектом российско-китайского экономического сотрудничества является АЭС «Тяньвань». В настоящее время на АЭС уже работают четыре блока с российскими реакторами.

8 июня 2018 года в Пекине состоялось подписание стратегического пакета документов, определяющих главные направления развития сотрудничества между РФ и Китаем в сфере атомной энергетики на ближайшие десятилетия. В частности, речь идет о строительстве двух новых энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 поколения «3+»: энергоблоки №7 и №8 АЭС «Тяньвань».