Цена нефти снизилась на фоне сообщений о коронавирусных ограничениях в Китае

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Global Look Press

Мировые цены на нефть снижаются на фоне сообщений о перспективе снятия коронавирусных ограничений в Китае, передает РИА Новости.

Так, по состоянию на 7.45 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,02%, до $97,56 за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 1,28%, до $91,44.

Ранее власти Китая заявили, что будут придерживаться политики «нулевой терпимости» к коронавирусу, подразумевающей ограничение распространения вируса с помощью локдаунов и обязательных карантинов для тех, кто вступал в контакт с инфицированными. Ожидания инвесторов на то, что в Китае будут сняты ограничения, на оправдались.

Как заявил старший стратег по сырьевым товарам в Australia & New Zealand Banking Group Ltd. Дэниел Хайнс, в дальнейшем динамику цен и будут диктовать дебаты о том, ослабит ли Пекин вирусные ограничения: в случае ослабления ограничений цены на нефть могут вырасти.

Ранее сообщалось, что Китай снизил объем закупок СПГ на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

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