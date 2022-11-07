Правительство захотело ввести запрет на регистрацию российских самолетов за рубежом

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Правительство рассматривает законопроект, который может ввести запрет на регистрацию самолетов российских авиакомпаний за рубежом. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на письмо директора департамента транспорта кабмина Анатолия Мещерякова.

В тексте документа указали, что проект направлен на предотвращение угроз для безопасности полетов и обеспечения транспортной связанности территории России. То есть новый законопроект должен создать правовые основания для реализации «полного и исключительного суверенитета в отношении воздушного пространства РФ».

Эксперты рынка отметили, что власти уже не первый год пытаются ввести меры, которые стимулировали бы российские компании регистрировать воздушные суда в России. При этом некоторые участники рынка не поддержали предложенную инициативу, сославшись на то, что изменения необоснованно ограничивают права российских авиакомпаний по эксплуатации судов. Кроме того, большая часть самолетов все еще зарегистрированы как на Бермудских островах, так и в госреестре России. При этом прекращение регистрации самолетов за рубежом вне полномочий российских авиакомпаний.

Аналитики посчитали, что возможности отечественных авиакомпаний по регистрации новых воздушных судов за границей значительно усложняются. Из-за этого регистрация в отечественных реестрах в среднесрочной перспективе может стать приоритетом для авиакомпаний.

Ранее в понедельник «Коммерсантъ», ссылаясь на источники, писал, что Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) предложила другим авиакомпаниям приобрести SSJ 100 «Якутии», собираясь в одностороннем порядке расторгнуть лизинговые соглашения с перевозчиком из-за задолженности.

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