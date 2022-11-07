После восьми месяцев цены на продукты в российском супермаркете удивили иностранных пользователей видеохостинга YouTube. Они поделились своими впечатлениями в комментариях к видео блогера из Австралии, который ведет канал Travelling with Russell.

Автор показал цены в московском магазине, а также ассортимент. Сам блогер считает, что Россия успешно справилась с уходом многих западных брендов с рынка.

Karen Brojakowski написала: «Я живу на Среднем Западе США. Я никогда не видел такого большого продуктового магазина с таким разнообразием!!! Кроме того, цены!». С ней многие согласились.

#WorldClassChihuahuas написал, выбор и качество продовольствия просто невероятны. Пользователь из Китая добавил, что пресса показывала пустые полки в марте, но сейчас он видит переполненные стеллажи супермаркетов.

Ранее читатели «Гуаньча» раскритиковали Жозепа Борреля за сравнение санкций против России с диетой. Читатели китайской газеты высмеяли слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. На пленарной сессии в Страсбурге он сравнил санкции с диетой. Так он объяснил, что эффект будет постепенным и почему санкции не возымели должного эффекта на Россию.