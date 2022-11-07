Маск заявил, что Twitter должен стать самым точным источником информации о мире

Предприниматель Илон Маск, который стал новым владельцем социальной сети Twitter, заявил, что она должна стать самым точным источником информации о мире. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Twitter должен стать самым точным источником информации о мире. Это наша миссия», — заявил миллиардер.

В конце октября Илон Маск закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter.

Ранее он заявил о намерении добавить в соцсеть возможность для пользователей прикреплять длинные тексты к публикациям. По словам предпринимателя, за этим последует монетизация для создателей любого вида контента в Twitter.

До этого Маск заявил, что доходы компании сильно упали из-за того, что активисты оказывают давление на рекламодателей, но в модерировании контента соцсети ничего не изменилось.

Агентство Bloomberg также сообщало, что в Twitter попросили часть сокращенных сотрудников вернуться в штат, поскольку они были уволены по ошибке.