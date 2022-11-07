«Известия»: профицит федерального бюджета России на 1 ноября достиг 138,4 млрд рублей

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Илья Питалев/РИА «Новости»

На 1 ноября 2022 года федеральный бюджет России оказался профицитным. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные портала «Электронный бюджет».

По информации издания, доходы казны составили 22,1 трлн руб., расходы — 21,9 трлн. Профицит достиг 138,4 млрд руб.

Однако в проекте бюджет на 2022 год был дефицитным. По прогнозам Минфина, доходы должны составить 27,7 трлн руб., расходы – 29 трлн.

Директор Центра исследований региональных реформ Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Александр Дерюгин
отметил, что пик затрат государства как правило приходится на декабрь, поэтому профицитному бюджету рано радоваться.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России направит 1 трлн рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покрытие бюджетного дефицита в 2022 году.

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