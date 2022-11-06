Экономист Кондратьев заявил, что реверсные закупки газа из Словакии не спасут Молдавию от кризиса

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Государственная молдавская компания Energocom в начале ноября впервые закупила 5,6 млн кубометров газа по реверсной схеме через Словакию. Однако этот шаг не поможет Кишиневу пройти зимний отопительный сезон в бесперебойном режиме в случае усиления энергетического кризиса в стране, приводит слова заместителя руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева газета «Взгляд».

«Молдавия просто вышла на рынок газа в неплохой момент, когда цены упали ниже 1000 долларов за тысячу кубометров, что в два раза ниже пиковых значений. Хотя для небогатой экономики Молдавии всё равно это запредельная цена», — заявил Кондратьев.

По его словам, закупки газа от альтернативных поставщиков будут иметь для экономики Молдавии негативные последствия. Импорт российского топлива обходится республике дешевле. Кроме того, у Москвы, в отличие от других зарубежных экспортеров, есть возможности для полного покрытия потребительских нужд республики.

«Перейти на альтернативные источники взамен российского газа в ближайшие годы Молдавия вряд ли сможет. Поставки газа возможны реверсом только из Румынии. Другой развитой инфраструктуры для поставок нет <....> Но Румыния в целом является нетто-импортером газа, то есть сама зависит от импорта газа, а спрос на него в стране растет. И сейчас на Балканах еще и физически не хватает газа», — заключил Кондратьев.

5 ноября глава МИД Румынии Богдан Адреску заявил, что его страна на сегодняшний день обеспечивает свыше 90% потребностей Молдавии в электроэнергии. При этом кризисная ситуация усугубляется тем фактом, что Молдавия является полностью зависимой от внешних поставок газа и электроэнергии.

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