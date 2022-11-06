Шмыгаль: почти 90% налогов в 2023 году пойдет на нужды армии и безопасность Украины

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Global Look Press

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в социальных сетях, что почти 90% всех налогов граждан и бизнеса в следующем году пойдет на обеспечение нужд армии и безопасности страны.

«Почти 90% всех налогов и сборов, которые уплатят граждане и бизнес в следующем году, будут направлены правительством на нашу армию и безопасность страны», — указал украинский премьер.

Согласно приведенным им данным, на ВСУ и обеспечение безопасности пойдет 1,1 трлн грн или $31,6 млрд.

Собственные доходы государства, указывает премьер, составят 1,3 трлн грн ($34 млрд), а расходы – 2,6 трлн грн ($72 млрд).

«Дефицит более чем в 20% ВВП планируем закрыть благодаря поддержке международных партнеров, с которыми постоянно ведем переговоры о новых программах финансирования», — добавил Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан написал заявление об отставке. Как писали украинские СМИ, его подозревают в незаконном получении порядка $3,2 тыс. компенсации за жилье из госбюджета.

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