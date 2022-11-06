Россияне потратили на лекарства против COVID-19 в третьем квартале 15,3 млрд рублей

Траты россиян на лекарства для лечения COVID-19 в третьем квартале (июль — сентябрь) 2022 года снизились на 25% относительно такого же периода 2021 года и составили 15,3 млрд руб. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

«За период с июля по сентябрь 2022 года россияне потратили на противоковидные лекарства 15,3 млрд рублей, что на 25% меньше, чем в третьем квартале 2021 года», — сказано в сообщении.

Ранее 6 ноября в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф» заявили, что число подтвержденных случаев COVID-19 в России за сутки составило 4 566, что стало минимальным с 19 июля 2022 года.

На этой неделе ученые из Университета Квинсленда выяснили, что COVID-19 вызывает воспаление головного мозга как при болезни Паркинсона, а также нашли потенциальное лекарство от этого.

В начале ноября глава Института им. Н.Ф.Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рассказал, что вакцина от SARS-CoV-2 «Спутник V» может стать основой для универсальной вакцины от всех коронавирусов.