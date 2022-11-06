В Эстонии чиновники жалуются на холод в рабочих кабинетах

В Эстонии чиновники из четырех министерств не могут работать в нормальном режиме из-за холода в кабинетах. Об этом пишет издание Eesti Päevaleht.

Отмечается, что в помещениях суперминистерства, в здании, в котором располагаются сразу четыре ведомства, максимальная температура составляет +19°С. В статье говорится, что экономия из-за понижения температуры выглядит значительной, но людям «холодно работать».

Министр государственного управления Рийна Сольман заявила, что ее «ноги мерзнут даже в сапогах».

В публикации утверждается, что работникам приходится «кутаться в несколько слоев одежды», а вместо пиджаков носить свитеры, чтобы согреться.

Ранее сообщалось, что власти эстонского Таллина откажутся от праздничного салюта на Рождество и Новый год в целях экономии. Мэр Таллина Михаил Кылварт заявил, что 31 декабря в столице Эстонии будет «большой праздник», но без фейерверков.

В Эстонии зафиксировали наибольшую годовую инфляцию относительно других стран зоны евро. Как отмечалось, рост потребительских цен в этой стране составил 22%.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.