FT: американские производители нефти заработали более $200 млрд на конфликте на Украине

Американские производители нефти заработали более $200 млрд прибыли с начала военных действий на Украине, сообщает The Financial Times.

Как пишет автор издания, они наживаются на периоде геополитических событий, которые потрясли мировой энергетический рынок и привели к резкому росту цен.

Согласно аналитическому отчету американского агентства S&P Global Commodity Insights, совокупная чистая прибыль нефтегазовых компаний, работающих в США, составила $200,24 млрд за второй и третий кварталы года.

«Эта цифра <...> знаменует собой самые прибыльные шесть месяцев в отрасли за всю историю наблюдений и ставит курс на беспрецедентный год», — говорится в статье.

В S&P прогнозируют рекордную прибыль в отрасли к концу года.

На этой неделе президент США Джо Байден назвал масштабы прибыли отрасли «непредвиденной удачей войны» и обвинил нефтяные компании в том, что они наживаются на украинском кризисе, сообщает The Financial Times.

Ранее пресс-служба Белого дома опубликовала на своем сайте заявление, в котором говорилось, что Байден выразил разочарование по поводу решения стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Тогда же он поручил министру энергетики изучить возможность наращивания объемов добычи.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в свою очередь сказала, что решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти демонстрирует солидарность организации с Россией.