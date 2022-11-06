Экс-банкир Макдональд сказал, что США сами отдали Эр-Рияду и Москве контроль над нефтью

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Соединенные Штаты Америки сами отдали контроль над сырьевым рынком, в том числе над добывающими мощностями и стоимостью углеводородов, в руки Саудовской Аравии и России. Об этом заявил бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд в разговоре с РИА Новости.

«Мы вывели из строя сотни и сотни нефтяных вышек и передали добывающие мощности и контроль над ценами саудитам и России, что было не очень умным шагом», — сказал эксперт.

Макдональд считает, что добыча США порядка 16 млн баррелей нефти сохранила бы контроль за рынком.

В первой половине октября агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение вице-премьера России Александра Новака написало, что министры стран – членов ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября и решили продлить действие соглашения до конца 2023 года.

Затем пресс-служба Белого дома опубликовала на своем сайте заявление, согласно которому президент США Джо Байден разочарован решением стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Тогда же Байден поручил министру энергетики изучить возможность наращивания объемов добычи.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти демонстрирует солидарность организации с Россией.

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