Китай выразил протест Канаде из-за ограничений на инвестиции в добычу лития

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Thomas Peter/Reuters

Пекин протестует против ограничений Оттавы на инвестиции трех китайских компаний в добычу лития в Канаде. Сообщение об этом пресс-служба министерства коммерции КНР опубликовала на своем сайте.

«КНР решительно выступает против действий Канады, нарушающих и блокирующих нормальное деловое сотрудничество между китайскими и канадскими компаниями под предлогом (защиты) национальной безопасности», — сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что Китай примет меры для защиты законных прав и интересов национальных компаний.

Ранее на этой неделе агентство Reuters со ссылкой на министра по инновациям, науке и промышленности Канады Франсуа-Филиппа Шампаня написало, что власти североамериканской страны потребовали от трех китайских компаний отменить свои инвестиции в канадские компании по добыче важнейших полезных ископаемых по соображениям национальной безопасности.

Накануне ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы министерства иностранных дел южноамериканской республики сообщил, что компания из КНР Tibet Summit Resources, которая занимается добычей, переработкой и продажей полезных ископаемых, планирует инвестировать $2,2 млрд в два проекта по разработке лития в Аргентине.

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