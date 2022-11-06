Разработчики в России создали сервис для определения вероятности списания долгов с физлиц

Разработчики Центра компетенций НТИ по большим данным МГУ создали сервис на базе искусственного интеллекта, который способен определять вероятность списания долгов с физлиц. Об этом написало РИА Новости со ссылкой на сообщение лидера этого проекта Павла Селюнина.

Он рассказал, что программа выглядит как опросник. Пользователю нужно указать данные о доходе в месяц, размере долга, сроках просрочки платежа и имуществе. Затем он на основании базы судебных решений по подобным искам получит предсказание вероятности признания человека банкротом и списания с него долгов.

«Система может быть внедрена в судебную практику, поскольку точность сервиса составляет 98%. Впоследствии мы планируем внедрить в сервис функцию распознавания текста со сканированного изображения. Однако в законе о банкротстве пока нет конкретики по цифровым аспектам этого процесса, что усложняет внедрение таких систем», — сказал Селюнин.

Во второй половине октября газета «Известия» со ссылкой на сообщение аналитиков юридического сервиса Casebook от «Право.ру» написала, что российские арбитражные суды зарегистрировали 930 дел о банкротстве юрлиц за три недели октября — с 1 октября по 19 октября.

В первой половине октября аналитики единого федерального реестра юридически значимых сведений «Федресурс» сообщили, что темпы роста банкротства россиян за год упали вдвое.