В Германии владельцы овощных теплиц столкнулись с трудностями из-за энергокризиса

Немецкие агрономы начали сворачивать тепличный бизнес и отказываться от выращивания овощей из-за повышенных цен на энергоносители, сообщает Баварское радио.

В материале говорится, что помидоры, которые растут лучше всего при температуре от +20 до +22 градусов выращивать зимой стало слишком дорого. Также были приведены слова семьи Эверсов, овощеводов, которые рассказали, что больше не могут себе позволить такие температуры в теплице, нагреваемой газом. Они рассказали, что к концу года истекает срок газового контракта. Агрономы не знают, какие суммы будут в следующем контракте, но уверены, что не смогут их потянуть.

Они подсчитали, что все, начиная от семян и заканчивая дизельным топливом, будет дорожать. По словам аграриев, эти затраты могли быть возмещены за счет повышения стоимости овощей, но они не хотят перекладывать бремя на покупателей, которые также страдают от увеличения стоимости жизни. Эверсы отметили, клиенты уже стали отказываться от спонтанных покупок коктейльных помидоров черри.

Овощеводы планируют перейти с выращивания помидоров и огурцов на выращивание салата. На будущее хозяин теплицы планирует купить теплоэлектростанцию, способную вырабатывать тепло и электроэнергию, работающую на сжиженном природном газе.

Ранее сообщалось, что энергетический кризис затронул практически все отрасли крупнейшей экономики Евросоюза — Германии.