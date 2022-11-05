Шольц: ФРГ не откажется от стратегии углеродной нейтральности из-за снижения поставок газа из России

Власти Германии намерены продолжить работу для реализации цели по достижению углеродной нейтральности к 2045 году, несмотря на резкое сокращение поставок российского газа. Слова канцлера ФРГ Олафа Шольца приводит Bloomberg.

«Мы не будем ослаблять наши усилия по продвижению вперед того, что мы запланировали для нашей экономики, чего мы действительно хотим добиться, чтобы Германия как четвертая по величине промышленная страна в мире стала нейтральной к углеродным выбросам к 2045 году», — заявил Шольц в ходе выступления на мероприятии Социал-демократической партии.

По его словам, власти ФРГ должны уже сейчас инвестировать миллиарды евро для развития в стране экологически безопасных видов производства.

«Мы не собираемся откладывать это сейчас, скорее, мы должны инвестировать миллиарды сейчас, чтобы производить нейтральным к CO2 способом», — заключил он.

Согласно стратегии по достижению углеродной нейтральности, Германии необходимо к 2030 году снизить выбросы углекислого газа в промышленном и иных секторах экономики на 65% в сравнении с уровнем 1990-го. При этом с 2000-го по 2021-й ФРГ удалось снизить уровень выбросов на 27%, уточняется в материале.

5 ноября глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заявил, что уровень газа в немецких хранилищах незначительно снизился за последнее время. По этой причине гражданам страны необходимо уже сейчас начать экономить топливо в преддверии старта зимнего отопительного сезона.