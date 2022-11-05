Глава сетевого агентства ФРГ призвал экономить газ из-за снижения его уровня в хранилищах

Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заявил, что уровень газа в немецких хранилищах незначительно снизился, и призвал к экономии. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter, передает РИА Новости.

«Мы видим небольшой отток из газохранилищ (на 3.11) — на 0,03%, до 99,26%», — написал Мюллер.

Как отметил глава агентства, Германия заполнила все свои хранилища, однако зима может длиться долго.

По его словам, чтобы избежать дефицита газа, Германии необходимо экономить газ, строить терминалы для СПГ и обеспечивать безопасность инфраструктуры страны.

Как сообщает агентство, о заполненности газовых хранилищ Германии и необходимости экономии также заявило министерство экономики страны.

Там отметили, что в данный момент хранилища заполнены на 99%, при этом осторожное использование газа по-прежнему важно, чтобы Германия могла «благополучно пережить зиму». В министерстве также напомнили о цели снизить потребление энергии на 20%.

Ранее Клаус Мюллер заявлял, что газохранилища страны могут быстро опустеть при сильных морозах.