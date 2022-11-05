Глава ФНЭБ Симонов заявил, что США и Евросоюз разрушают глобальный нефтегазовый рынок

Глава ФНЭБ Симонов: США и Евросоюз разрушают глобальный нефтегазовый рынок

close
100%
Stoyan Nenov/Reuters

Отмена ранее установленных правил торговли и сопровождающих ее механизмов из-за ввода сырьевых антироссийских санкций со стороны США, Евросоюза и Великобритании разрушает в настоящее время глобальный нефтегазовый рынок. Слова главы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константина Симонова приводит «Российская газета».

«Прямо сейчас на наших глазах происходит разрушение глобального нефтяного рынка, а также и рынка газового (хотя он так и успел до конца сложиться) <....> Ликвидируются инструменты и институты, которые создавались десятилетиями. По иронии судьбы, ломают эту систему США, Великобритания и Евросоюз — страны, которые сами же ее и формировали», — заявил Симонов.

По его словам, последствия сырьевых санкций западных стран против России будут «крайне серьезными». Энергия будет поступать в европейские страны по гораздо более высоким ценам в сравнении с досанкционным периодом.

«Разрешение энергетических рынков сделает импортируемую энергию заведомо дорогим товаром, что будет приводить к деградации производства в тех регионах, которые не могут обеспечить себя внутренними энергетическими ресурсами по относительно комфортным ценам», — заключил Симонов.

4 ноября британский журнал The Economist сообщил об отсутствии шансов у Евросоюза в случае начала Россией тотальной энергетической битвы. Авторы стать допустили три сценария развития событий в ближайшее время. Один из них допускает закрытие Москвой «Турецкого потока», по которому газ поступает в ряд стран Южной Европы и балканского региона.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть