Отмена ранее установленных правил торговли и сопровождающих ее механизмов из-за ввода сырьевых антироссийских санкций со стороны США, Евросоюза и Великобритании разрушает в настоящее время глобальный нефтегазовый рынок. Слова главы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константина Симонова приводит «Российская газета».

«Прямо сейчас на наших глазах происходит разрушение глобального нефтяного рынка, а также и рынка газового (хотя он так и успел до конца сложиться) <....> Ликвидируются инструменты и институты, которые создавались десятилетиями. По иронии судьбы, ломают эту систему США, Великобритания и Евросоюз — страны, которые сами же ее и формировали», — заявил Симонов.

По его словам, последствия сырьевых санкций западных стран против России будут «крайне серьезными». Энергия будет поступать в европейские страны по гораздо более высоким ценам в сравнении с досанкционным периодом.

«Разрешение энергетических рынков сделает импортируемую энергию заведомо дорогим товаром, что будет приводить к деградации производства в тех регионах, которые не могут обеспечить себя внутренними энергетическими ресурсами по относительно комфортным ценам», — заключил Симонов.

4 ноября британский журнал The Economist сообщил об отсутствии шансов у Евросоюза в случае начала Россией тотальной энергетической битвы. Авторы стать допустили три сценария развития событий в ближайшее время. Один из них допускает закрытие Москвой «Турецкого потока», по которому газ поступает в ряд стран Южной Европы и балканского региона.