СМИ: Украина планирует покрыть почти 50% расходов бюджета в 2023 году за счет союзников

Власти Украины планируют покрыть дефицит госбюджета на 2023 год за счет привлечения средств международных партнеров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал 5.ua.

Накануне народные избранники приняли государственный бюджет на 2023 год. Приоритетными сферами в ней являются безопасность и оборона — на нее заложили половину бюджета страны, отмечает телеканал. Всего на эти сферы заложили 1,141 трлн гривен или $31,6 млрд.

Как указывает телеканал, это беспрецедентно рекордный показатель, который равен 18% ВВП и «почти половине всей сметы».

«И ее правительство планирует закрывать за счет международных партнеров. Потому что в смете огромная дыра на 1,3 трлн гривен [$38 млрд]: ровно половина общей суммы бюджета», — говорится в сообщении 5.ua.

Доходная часть бюджета, как сообщает телеканал, оценивается в 1 трлн 329 млн гривен ($34 млрд), расходы запланированы на уровне 2,580 трлн гривен ($72 млрд).

Сообщается также, что парламент Украины оставил минимальную заработную плату на уровне 6700 гривен или $186, а также прожиточный минимум, он остался на уровне 2589 гривен или $72.

Ранее сообщалось, что глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан написал заявление об отставке. Как писали украинские СМИ, ее подозревают в незаконном получении порядка $3,2 тыс. компенсации за жилье из госбюджета.