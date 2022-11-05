Эксперт Ионицэ заявил об увеличении «стоимости выживания» в Молдавии грядущей зимой в четыре раза

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Михай Карауш/РИА Новости

Грядущая зима станет для жителей Молдавии крайне тяжелой из-за удорожания отопления и газа. Стоимость выживания в республике в течение ближайших трех месяцев увеличится в четыре раза, приводит слова эксперта по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслава Ионицэ РИА Новости.

«В Молдавии стоимость выживания этой зимой увеличилась в 4 раза по сравнению с прошлыми годами. Больше всего на это повлиял рост цены на газ и на отопление — скорее всего, населению, которое является потребителем природного газа, придется экономить», — заявил Ионицэ.

По его словам, уровень экономии потребления энергии в республики грядущей зимой составит 30% в сравнении с предыдущими периодами. В первую очередь, мера коснется использования газа.

«Только за этот год стоимость газа выросла уже в шесть раз. Похожая ситуация наблюдается и с тарифами на электричество, которые за год выросли в три раза», — заключил он.

4 ноября в Агентстве публичной собственности Молдавии заявили об использовании государственной компании Energocom первого транша в размере €100 млн из обещанных €300 млн кредитной помощи Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Денежные средства пошли на закупку 100 млн кубометров топлива для пополнения запасов газа.

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