Глава МИД Приднестровья Игнатьев заявил, что без России проблему поставок газа не решить

Глава Министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев заявил, что без российского участия возникшую проблему с поставками газа в Приднестровье невозможно решить. Об этом он сказал в эфире телеканала «Первый Приднестровский».

Игнатьев назвал проблемой не отсутствие газа, а то, что Молдавия забирает его «себе незаконно».

»Россия может дать больше газа, Молдова все равно заберет. Как они распоряжаются газом — здесь тайна за семью печатями», — отметил он.

Глава приднестровского МИД указал на то, что в последнее время появляется много информации, которая его настораживает.

«Приднестровье интересуют гарантированные поставки тех объемов, которые были прописаны в контрактах. Настаиваем на том, чтобы этот механизм восстановился и продолжил работать так, как раньше. Без участия Российской Федерации добиться справедливости будет сложно», — подчеркнул Игнатьев.

Ранее министр экономического развития непризнанного Приднестровья Сергей Оболоник заявил, что республика находится «на грани» гуманитарного кризиса из-за решения «Молдовагаза» сократить поставки газа.