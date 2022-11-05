Россия работает над развитием сотрудничества с Ираком в сфере энергоресурсов

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AP

Нефтегазовые российские компании работают над расширением сотрудничества с Ираком. Об этом сообщил экономический советник посольства России в Ираке Илья Лобов, написало агентство РИА Новости.

«Несмотря на сложную военно-политическую ситуацию в стране, наши нефтегазовые компании полностью выполняют свои контрактные условия перед иракскими партнерами и строят планы по развитию отношений с прицелом на долгосрочную перспективу», — сказал Лобов.

По словам представителя дипломатического ведомства, в ближайшее время планируется выйти на коммерческий этап освоения крупного перспективного проекта «Блок 10». Его реализацией занимается российская нефтяная компания «Лукойл». В настоящее время в рамках этого проекта завершили геологоразведку. Российская сторона ожидает от местных партнеров скорейшего одобрения для перехода на следующую стадию реализации.

Ранее 5 ноября Лобов сообщил, что специалисты из России займутся модернизацией и реконструкцией крупного завода по производству стеклянных и керамических изделий в городе Эр-Рамади иракской провинции Анбар.

До этого в тот же день экономический советник посольства России в Ираке заявил, что санкции негативно влияют на расчеты России с Ираком в сфере энергоресурсов.

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