Советник посольства России в Ираке сообщил, что Багдад нарастил закупки муки из России

close
100%
Depositphotos

Ирак значительно нарастил объемы закупок пшеничной муки и подсолнечного масла из России. Об этом сообщил экономический советник посольства России в Ираке Илья Лобов, написало агентство РИА Новости.

«На положительную динамику (торговли) повлияло значительное увеличение объемов закупок нашего подсолнечного масла, пшеничной муки, а также кормов для животных», — сказал представитель дипломатического ведомства.

При этом он не назвал конкретные цифры закупаемого продовольствия.

Ранее 5 ноября Лобов заявил, что санкции негативно влияют на расчеты России с Ираком в сфере энергоресурсов. По его словам, особенно усложнились финансовые расчеты в международных банках в долларах США.

До этого в тот же день экономический советник посольства России в Ираке сообщил, что объем торговли между Россией и Ираком за восемь месяцев (январь — август) 2022 года достиг $313 млн, превысив показатели за весь 2021 год. Лобов отметил, что за указанный период 2022 года относительно 2020 года зафиксировали увеличение товарооборота в 2,5 раза.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть