Советник посольства России в Ираке сообщил, что Багдад нарастил закупки муки из России

Ирак значительно нарастил объемы закупок пшеничной муки и подсолнечного масла из России. Об этом сообщил экономический советник посольства России в Ираке Илья Лобов, написало агентство РИА Новости.

«На положительную динамику (торговли) повлияло значительное увеличение объемов закупок нашего подсолнечного масла, пшеничной муки, а также кормов для животных», — сказал представитель дипломатического ведомства.

При этом он не назвал конкретные цифры закупаемого продовольствия.

Ранее 5 ноября Лобов заявил, что санкции негативно влияют на расчеты России с Ираком в сфере энергоресурсов. По его словам, особенно усложнились финансовые расчеты в международных банках в долларах США.

До этого в тот же день экономический советник посольства России в Ираке сообщил, что объем торговли между Россией и Ираком за восемь месяцев (январь — август) 2022 года достиг $313 млн, превысив показатели за весь 2021 год. Лобов отметил, что за указанный период 2022 года относительно 2020 года зафиксировали увеличение товарооборота в 2,5 раза.