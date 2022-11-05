В Москве в рамках акции «Время ранних» пассажиры метро сэкономили более 665 млн рублей

Жители Москвы и гости столицы за два года сэкономили более 665 млн рублей благодаря акции «Время ранних». Сообщение об этом пресс-служба столичного департамента транспорта опубликовала в своем Telegram-канале.

«Со старта акции «Время ранних» в метро прошло уже два года. Благодаря скидке на проезд до 50% вне часа пик пассажиры сэкономили более 665 млн рублей», — сказано в сообщении.

Акция действует на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях Московского метрополитена в рабочие дни с 5:30 (открытие метро) до 07:15 и с 08:45 до 09:15. В это время стоимость проезда составляет 23 рубля. Для сравнения разовая поездка по карте «Тройка» обходится в 46 рублей.

В ноябре 2022 года заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что пассажиры московского метро совершили более 21,5 млн поездок со скидками за год действия акции «Время ранних» на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях.

На этой неделе представитель московского метрополитена сказал агентству «Москва», что в поездах на Филевской линии столичной подземки уже завершили пилотный проект по ароматизации воздуха и теперь в вагонах пахнет запахами цветов сакуры, пионов, свежестью орегано и лайма. Специальные ароматизаторы начали работать в воздуховодах климатической системы.