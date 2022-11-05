Forbes подсчитал, что состояние Тинькова после продажи акций TCS Group составило $860 млн

Состояние российского предпринимателя Олега Тинькова составляет $860 млн после продажи 35,1% акций TCS Group (холдинговая компания «Тинькофф Банка»), подсчитал журнал Forbes.

Издание проанализировало информацию, которую бизнесмен предоставил в интервью Юрию Дудю (признан в РФ иностранным агентом) и Елизавете Осетинской (признана в РФ иностранным агентом) (оба находятся в реестре СМИ-иноагентов), учел комментарии владельца и президента компании «Интеррос» Владимира Потанина о том, что он заплатил за долю «сотни миллионов долларов», и пришло к выводу: максимально Тиньков мог выручить от сделки $260 млн.

Остальные активы — $600 млн — это деньги от продажи акций банка в 2020 году, накопленные дивиденды, яхта, самолет, проект La Datcha.

Как пишет Forbes, если бы сделки между Потаниным и Тиньковым не было, то последний бы мог владеть $3,5 млрд. Из них $2,85 млрд — ценные бумаги TCS Group.

Группа компаний «Интеррос» Владимира Потанина объявила о покупке у семьи Олега Тинькова 35% TCS Group (группы «Тинькофф») 28 апреля.

На этой неделе бизнесмен Олег Тиньков подтвердил принадлежность бренда «Тинькофф» одноименному банку. Предприниматель планирует пытаться запретить использование названия «Тинькофф», хотя, по его словам, с юридической точки зрения это будет непросто.