Байден заявил, что General Motors обеспечит американцев электромобилями через тысячу лет

Байден заявил, что GM полностью перейдет на производство электромобилей к 3035 году

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Evan Vucci/AP

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что General Motors обеспечит американцев электромобилями через тысячу лет — он оговорился, назвав дату — 3035 год, сообщает ТАСС со ссылкой на американские телеканалы.

«Генеральный директор General Motors Барра подала иск на штат Калифорния, потому что у вас более высокий стандарт выбросов, чем в остальной части страны <...> Она позвонила мне и сказала, что они станут полностью электрическими к 3035 году», — заявил Байден на выступлении перед сторонниками в Калифорнии.

В ходе этого же выступления он перепутал Мэри Барра с генеральным прокурором США Эми Кони Барретт, однако в тот раз он заметил свою ошибку и поправился.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты вскоре освободят Иран.

Президент Ирана Ибрахим Раиси ответил Джо Байдену, что страну уже освободили 43 года назад.

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