Bloomberg назвал «колоссальную цену» отказа Евросоюза от российского газа

Страны Европейского союза потратили почти $105 млрд на заполнение cвоих газовых хранилищ из-за отказа от голубого топлива из России, передает Bloomberg.

«Общая стоимость запасов топлива составила 104,8 миллиарда долларов», — приводит агентство данные эксперта брюссельского аналитического центра Bruegel Бена МакВильямса.

Автор статьи Лайонел Лоран указал, что стремление Евросоюза заполнить резервуары в преддверии зимы потребовало максимального использования альтернативных источников от Норвегии до Объединенных Арабских Эмиратов. При этом, по его словам, затраты государств ЕС на заполнение хранилищ будут только увеличиваться.

Как заявил руководитель отдела исследований глобальных энергетических рынков в Aurora Energy Research в Великобритании Анис Ганболд, нынешние затраты европейских стран «примерно вдвое превысили общий объем финансовой помощи Украине со стороны США».

«Это огромные цифры», — цитирует эксперта Bloomberg.

Он также отметил, что опасность состоит в том, что на следующий год цены на газ вырастут. Ганболд предупредил, что «холодная зима может полностью истощить существующие запасы» ЕС, в результате чего страны сообщества «начнут новую гонку за наполнением резервуаров».

Ранее доктор экономических наук, профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов обратил внимание, что на рынках газа дефицит предложения и высокие цены сформировались еще во второй половине 2021 года. По его мнению, в 2023 году в полной мере проявится рецессия на рынках природного газа.

До этого гендиректор немецкой энергетической компании RWE Маркус Креббер заявил, что спецоперация России на Украине приведет к тому, что цены на газ в ближайшие несколько лет будут находиться на высоком уровне.